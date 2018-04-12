



Лілія Ребрик, відома телеведуча та актриса, зовсім скоро вдруге стане мамою - у зірки та її чоловіка Андрія Дикого народиться донечка. Днями Лілія повідомила шанувальникам, що йде у невелику декретну відпустку, а також з'явилася на обкладинці "Отдохни", де також розповіла про пологи й ім'я малюка.



"Відчуття чудові. Вагітність - це найдивовижніший період в житті жінки і її сім'ї. Ми з чоловіком говоримо: "Ми вагітні". Мені здається, не тільки я перебуваю в цьому прекрасному положенні, але і він теж, - каже Лілія Ребрик. - Здавалося б, я вже вдруге перебуваю в цікавому положенні, але для мене зараз все відбувається як в перший раз".



"Це рішення ми приймали всією сім'єю - я, Андрій і Діанка. Дочка дуже чекає появи на світ малятка, вона розуміє, що буде старшою сестрою, і саме вона запропонувала ім'я Поліна. Нам воно дуже сподобалося, і ми з радістю підтримали її ідею. Так що буде Дика Поліна Андріївна", - розповідає актриса.





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