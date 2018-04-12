Российским оккупационным командованием активизировано проведение мероприятий по усилению административно-полицейского режима в районах дислокации соединений и частей оккупационных войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, 11 апреля с.г. под руководством представителей ФСБ РФ, с привлечением сил и средств т.н. «республиканских правоохранительных органов», были введены очень суровые ограничения для местных жителей в районе оккупированного н.п. Новоазовск, где запрещался выезд-въезд без разрешения, осуществлялась перепись документов, номеров телефонов, обыски помещений. Указанные мероприятия оккупантов вызвали рост возмущения между местного населения, информирует svodka.net.

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