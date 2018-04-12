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Вдова Литвиненко: Когда я выходила из палаты, Саша мне сказал: “Мариночка, я тебя так люблю!” Это были его последние слова
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12.04.2018 17:32
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Вдова бывшего подполковника ФСБ РФ Александра Литвиненко Марина в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман
рассказала, что британские врачи до последнего не понимали причину
отравления ее мужа. Вдова Литвиненко: Только из-за сильного,
здорового сердца Саша продолжал жить Фото: EPA "Органы начинали
сдавать, а врач не понимал причину. Только из-за сильного,
здорового сердца Саша продолжал жить. Мне объяснили, что смогут
поддерживать жизнь, пока сердце будет работать... У Саши
остановилось сердце за день до того, как его не стало. Произошло
странное совпадение. Я уходила, медсестра, которая оставалась на
ночь, говорит: "Дайте мне ваш телефон на всякий случай". Саша был
очень слаб, в тот день уже не мог давать показания, мало говорил",
- сказала Литвиненко.Она отметила, что почти все дни проводила в
госпитале, а сын не ходил, так как детей в палату экстренной помощи
не пускали."Когда я в тот день сказала Саше, что ухожу, у него было
такое грустное-грустное выражение лица. Говорю: "Ты не
расстраивайся, я завтра утром приду". Он мне говорит: "Мариночка, я
тебя так люблю!" Я ему: "Ты мне так давно почему-то этого не
говорил!" Пыталась в форму шутки обратить. Вышло, что это были его
последние слова. Я приехала домой, уже думала ложиться спать. Мне
звонят: "Приезжайте безотлагательно в госпиталь!" – "Он
жив?" – "Да, но вы приезжайте". Была реанимация. Ему запустили
сердце. Но он уже находился под суппорт-машинами. Весь следующий
день провел в искусственной коме. Мне сказали: "Разговаривайте с
ним, он вас слышит". Целый день я сидела с ним и что-то ему
рассказывала. Он больше не говорил", – сказала
Литвиненко.Александр Литвиненко скончался в результате отравления
радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006
года.Расследование и суд по этому делу длились больше девяти
лет. Было назначено судебное дознание, публичные
слушания начались только в начале 2015 года. По одной из
версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него
компромата на представителей российских властей. 21 января
2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод,
что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано
Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а
также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями
убийства признали россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна,
которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.
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