Вдова бывшего подполковника ФСБ РФ Александра Литвиненко Марина в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что британские врачи до последнего не понимали причину отравления ее мужа. Вдова Литвиненко: Только из-за сильного, здорового сердца Саша продолжал жить Фото: EPA "Органы начинали сдавать, а врач не понимал причину. Только из-за сильного, здорового сердца Саша продолжал жить. Мне объяснили, что смогут поддерживать жизнь, пока сердце будет работать... У Саши остановилось сердце за день до того, как его не стало. Произошло странное совпадение. Я уходила, медсестра, которая оставалась на ночь, говорит: "Дайте мне ваш телефон на всякий случай". Саша был очень слаб, в тот день уже не мог давать показания, мало говорил", - сказала Литвиненко.Она отметила, что почти все дни проводила в госпитале, а сын не ходил, так как детей в палату экстренной помощи не пускали."Когда я в тот день сказала Саше, что ухожу, у него было такое грустное-грустное выражение лица. Говорю: "Ты не расстраивайся, я завтра утром приду". Он мне говорит: "Мариночка, я тебя так люблю!" Я ему: "Ты мне так давно почему-то этого не говорил!" Пыталась в форму шутки обратить. Вышло, что это были его последние слова. Я приехала домой, уже думала ложиться спать. Мне звонят: "Приезжайте безотлагательно в госпиталь!" – "Он жив?" – "Да, но вы приезжайте". Была реанимация. Ему запустили сердце. Но он уже находился под суппорт-машинами. Весь следующий день провел в искусственной коме. Мне сказали: "Разговаривайте с ним, он вас слышит". Целый день я сидела с ним и что-то ему рассказывала. Он больше не говорил", – сказала Литвиненко.Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями убийства признали россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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