В Кемерово произошел пожар в местной школе, которая чуть не обернулась повторением ужасной трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".

Как выяснилось, всех детей успели эвакуировать, но запасные входы-выходы оказались снова закрытыми, система оповещения не сработала, передает со ссылкой на .

"Вспыхнуло в электрощитовой, замкнуло что-то. По словам директора учебного заведения, в школе стоял сильный запах горелого, но задымление не произошло, следовательно не сработала сигнализация. Считайте, выкрутился", - рассказала местная жительница.

Пожар в 4-этажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим сообщать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные. Один из свидетелей заявил, что причиной пожара мог стать поджог.

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