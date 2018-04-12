Издание Mirror сообщило, что герцог Кембриджский в разговоре с футбольными фанатами сказал, что планирует назвать ребенка, появление которого на свет ожидается со дня на день, Джеком. Уильям и Кейт ждут пополнения Фото: ЕРА Общаясь с фанатами футбольного клуба "Астон Вилла" (Бирмингем) после матча с "Кардиффом", принц сказал, что хочет назвать ребенка Джеком. "Или Джекки", – тут же поправился Уильям.В важной игре второго английского дивизиона "Астон Вилла" выиграла 1:0, победный мяч на 85-й минуте провел Джек Грилиш. Поклонник бирмингемцев Уильям шутя или действительно намекнул, что даст своему третьему ребенку имя нападающего.Королевская семья держит в тайне пол ребенка.Герцогиня Кейт находится в лондонской больнице священный Марии. Роды ожидаются со дня на день.У супружеской пары уже есть двое детей – четырехлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта.Принц Уильям является вторым в очереди на британский престол. За ним трон наследуют его дети, независимо от пола. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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