Издание Mirror сообщило, что герцог Кембриджский в разговоре с
футбольными фанатами сказал, что планирует назвать ребенка,
появление которого на свет ожидается со дня на день, Джеком. Уильям
и Кейт ждут пополнения Фото: ЕРА Общаясь с фанатами футбольного
клуба "Астон Вилла" (Бирмингем) после матча с "Кардиффом", принц
сказал, что хочет назвать ребенка Джеком. "Или Джекки", – тут
же поправился Уильям.В важной игре второго английского дивизиона
"Астон Вилла" выиграла 1:0, победный мяч на 85-й минуте провел Джек
Грилиш. Поклонник бирмингемцев Уильям шутя или действительно
намекнул, что даст своему третьему ребенку имя
нападающего.Королевская семья держит в тайне пол ребенка.Герцогиня
Кейт находится в лондонской больнице священный Марии. Роды
ожидаются со дня на день.У супружеской пары уже есть двое
детей – четырехлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта.Принц
Уильям является вторым в очереди на британский престол. За ним трон
наследуют его дети, независимо от пола.
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