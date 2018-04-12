Депутаты Николаевского облсовета отказались лишать русский язык статуса регионального



Депутаты Николаевского областного совета не проголосовали за отмену регионального статуса русского языка. Как сообщает местное издание «Новости N», принятие соответствующего решения было провалено на внеочередной сессии Николаевского облсовета. Глава облсовета Виктория Москаленко зачитала проект решения об отмене статуса русского языка как регионального, но местные депутаты не поддержали его. Повторно вопрос выносить на рассмотрение не стали. Отмечается, что решение о признании русского языка региональным депутаты Николаевского горсовета утвердили 7 сентября 2012 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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