Государство выделило более 4 млн, взяв на себя 100% финансирования фильма, посвященного жизни футбольного тренера Валерия Лобановского. Госкино поставило подпись под контрактом на съемки документального фильма о Лобановском Фото: Philip Illienko / Facebook Сумма государственной финансовой поддержки фильма составила 4 млн 254 тыс. 709 грн.Картина является адаптацией книги Игоря Черкасова "Страницы жизни главного тренера. Личные впечатления бывшего офицера КГБ СССР".Создатели фильма сообщили, что он посвящен достижениям украинских футболистов и Киевскому стадиону, который будет принимать конец Лиги Чемпионов в 2018 году.Режиссеры и авторы сценария фильма – Сергей Долбилов и Семен Случевский. Продюсеры – Виктор Самойленко и Андрей Слободян.Релиз картины запланирован на май 2018 года. https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/posts/2047130952185949 Лобановский является самым титулованным тренером бывшего СССР и Украины. Он много лет был наставником киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок кубков УЕФА.В январе 2017 года в УЕФА составили десятку лучших тренеров планеты "в эру УЕФА". В список попал и экс-тренер киевского "Динамо" Лобановский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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