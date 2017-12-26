Государство выделило более 4 млн, взяв на себя 100% финансирования
фильма, посвященного жизни футбольного тренера Валерия
Лобановского. Госкино поставило подпись под контрактом на съемки
документального фильма о Лобановском Фото: Philip Illienko /
Facebook Сумма государственной финансовой поддержки фильма
составила 4 млн 254 тыс. 709 грн.Картина является адаптацией книги
Игоря Черкасова "Страницы жизни главного тренера. Личные
впечатления бывшего офицера КГБ СССР".Создатели фильма сообщили,
что он посвящен достижениям украинских футболистов и Киевскому
стадиону, который будет принимать конец Лиги Чемпионов в 2018
году.Режиссеры и авторы сценария фильма – Сергей Долбилов и Семен
Случевский. Продюсеры – Виктор Самойленко и Андрей Слободян.Релиз
картины запланирован на май 2018 года.
https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/posts/2047130952185949
Лобановский является самым титулованным тренером бывшего СССР и
Украины. Он много лет был наставником киевского "Динамо", во главе
которого дважды выигрывал Кубок кубков УЕФА.В январе 2017 года
в УЕФА составили десятку лучших тренеров планеты "в эру
УЕФА". В список попал и экс-тренер киевского "Динамо" Лобановский.
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