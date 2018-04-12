|В Подмосковье автобус с 40 детьми попал в аварию: есть погибшие и пострадавшие
|12.04.2018 17:45
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В Подмосковье автобус с детьми столкнулся с легковым авто. По предварительным данным, в результате аварии 15 детей пострадали и один человек погиб. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.
"В результате лобового столкновения экскурсионного автобуса, который перевозил детей, и легкового автомобиля 15 детей обратились за медицинской помощью, водитель легкового автомобиля погиб на месте", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в автобусе на момент аварии находились 54
человека, между которых 40 детей. Они возвращались в Клин с
экскурсии в Ногинске.
Как сообщал под Одессой результате ДТП погиб один пассажир и еще десять пострадали.