Российские "пограничники" задержали жителя Харькова Александра Стешенко на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", с ним нет связи уже вторые сутки. Об этом сообщила мать украинца, передает Крым.SOS .

Мужчина 1991 года рождения направлялся на полуостров в гости к знакомой.

Мать рассказала, что ее сын давно общается с девушкой, которая раньше проживала в Харькове. Она знает ее, следовательно подозрений в отношении нее нет.

Указано, что в последний раз Стешенко вышел на связь с матерью утром в среду, 11 апреля, когда он сообщил, что "пограничники" усомнились в его схожести с фотографией в паспорте.

Также отмечается, что водитель такси приблизительно четыре часа ждал его на границе, после чего к нему вышел российский силовик, забрал вещи из автомобиля и сказал не ждать. После этого связи со Стешенко нет, о его местонахождении нет.

Мать украинца добавила, что ее сын не воевал на Донбассе, не является активистом либо волонтером.

Как сообщал svodka.net, в воскресенье, 8 апреля, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и маршрутки в аннексированном Крыму пострадали два гражданина Украины .

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