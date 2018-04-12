На территории аэродрома в оккупированном Луганске боевики сосредоточили семь танков Т-72, семь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь единиц самоходных гаубиц 2С1, семь зенитных ракетных комплексов 9К35, и 10 единиц буксируемых гаубиц различной модификации, сообщили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. между прочего вооружения патруль ОБСЕ насчитал семь танков Фото: ЕРА По информации наблюдателей ОБСЕ, на территории аэродрома в юго-восточной части Луганска боевики вооруженных формирований РФ сосредоточили семь танков Т-72, семь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь единиц самоходных гаубиц 2С1, семь зенитных ракетных комплексов 9К35, и 10 единиц буксируемых гаубиц различной модификации.Кроме того, задача зафиксировала не менее 14 противотанковых мин на северо-восточной окраине населенного пункта Заиченко Луганской области, а в районе населенных пунктов Бугаевка и Круглик наблюдатели подтвердили факт расположения 40 танков различного типа."Боевиками российско-оккупационных войск продолжается практика сосредоточения техники и вооружения непосредственно в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирное население практически по всей линии разграничения", – говорится в сообщении СЦКК. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1919644881379642 Так, близко от водопроводной станции населенного пункта Голубовка и на западной окраине населенного пункта Сарабаш зафиксированы самоходно-артиллерийские установки разного калибра, а на территории сельскохозяйственного предприятия населенного пункта Обозное – танки различной модификации."Украинская сторона СЦКК расценивает указанное, как систематическое пренебрежение главарями оккупационной администрации РФ положений Женевской конвенции, норм международного права, Минских договоренностей по отводу тяжелой техники и вооружения от линии разграничения сторон", – отметили украинские офицеры в СЦКК.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.12 февраля 2015 года был подписан Минский протокол (этот документ также называют вторыми Минскими соглашениями). Он предполагает прекращение огня на Донбассе и отвод тяжелых видов вооружения в специальные места хранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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