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В аэропорту оккупированного Луганска миссия ОБСЕ насчитала 38 единиц бронетехники
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12.04.2018 17:48
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На территории аэродрома в оккупированном Луганске боевики
сосредоточили семь танков Т-72, семь реактивных систем залпового
огня БМ-21 "Град", семь единиц самоходных гаубиц 2С1, семь зенитных
ракетных комплексов 9К35, и 10 единиц буксируемых гаубиц различной
модификации, сообщили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ. между прочего вооружения патруль ОБСЕ насчитал семь танков
Фото: ЕРА По информации наблюдателей ОБСЕ, на территории аэродрома
в юго-восточной части Луганска боевики вооруженных формирований РФ
сосредоточили семь танков Т-72, семь реактивных систем залпового
огня БМ-21 "Град", семь единиц самоходных гаубиц 2С1, семь зенитных
ракетных комплексов 9К35, и 10 единиц буксируемых гаубиц различной
модификации.Кроме того, задача зафиксировала не менее 14
противотанковых мин на северо-восточной окраине населенного пункта
Заиченко Луганской области, а в районе населенных пунктов Бугаевка
и Круглик наблюдатели подтвердили факт расположения 40 танков
различного типа."Боевиками российско-оккупационных войск
продолжается практика сосредоточения техники и вооружения
непосредственно в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности
мирное население практически по всей линии разграничения", –
говорится в сообщении СЦКК.
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Так, близко от водопроводной станции населенного пункта Голубовка и
на западной окраине населенного пункта Сарабаш зафиксированы
самоходно-артиллерийские установки разного калибра, а на территории
сельскохозяйственного предприятия населенного пункта Обозное –
танки различной модификации."Украинская сторона СЦКК расценивает
указанное, как систематическое пренебрежение главарями
оккупационной администрации РФ положений Женевской конвенции, норм
международного права, Минских договоренностей по отводу тяжелой
техники и вооружения от линии разграничения сторон", – отметили
украинские офицеры в СЦКК.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.12 февраля
2015 года был подписан Минский протокол (этот документ
также называют вторыми Минскими соглашениями). Он предполагает
прекращение огня на Донбассе и отвод тяжелых видов вооружения в
специальные места хранения.
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