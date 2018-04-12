Вчера, во время отчета правительства перед Госдумой, спикер Вячеслав Володин заявил Дмитрию Медведеву, что на американское хамство нужно отвечать. То есть обязательно надо ввести санкции против американских компаний, в ответ на санкции США против российских компаний.

«Было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам экспортируют. Сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям. У нас такая возможность есть», — заявил Володин.

Тут же начались хиханьки и хаханьки про то, что россиян накажут запретом айфонов, чтобы отомстить Вашингтону. На самом деле вопрос о том, какие ответные меры можно предпринять именно в экономическом плане в отношении американского бизнеса - он очень интересный и не такой простой как кому-то может показаться. Вообще-то, главные методы ответа на американские санкции не лежат в плоскости именно наказания американских компаний, потому что у нас есть более сильные асимметричные ответы, но всё равно американский бизнес должен пострадать, потому что есть в дипломатии так называемый принцип взаимности, он же "принцип зеркальности", то есть обязательно нужно отвечать как минимум по формуле глаз за глаз, ну а там если и подножку потом подставить - это уже по возможности и желанию.

Самые свежие данные по импорту американских товаров в Россию, которые есть на сайте Торгового представительства США, датированы 2013 годом и они не самые актуальные, но там все равно есть интересные категории американских товаров, которые успешно продавались в России. С учетом того что у нас, несмотря на санкции, торговля с США растет, а не падает, то не думаю, что в этой раскладке что-то кардинально изменилось за последние годы. Ну разве что кроме падения импорта только, что связано с продуктами сельского хозяйства, потому что российское сельское хозяйство за последние годы сильно ушло вперед. Вот что можно подсократить из американского импорта в Россию: машинное оборудование (импорт более чем на 2 миллиарда долларов в год), самолеты (2 миллиарда долларов в год), автомобили и транспортные средства - это еще два миллиарда долларов, и это я взял только самые крупные категории для которых что в Европе, что в Китае, что в Азии 100% можно найти адекватные замены. Но если условная американская компания ну очень хочет продавать, например, машины в России, то пусть локализует в Калининграде или Рязани производство, переносит технологии и тогда, пожалуйста — это будет наилучшим эффектом.

Я против того, чтобы наказывать американские компании, которые уже открыли производство в России, штрафовать их или еще что-то в этом роде. Нет, те кто приносят в Россию деньги, технологии и создают рабочие места - это как раз те, кто не должны страдать от действий американских сенаторов или президента. Страдать должны те, кто не хотят здесь открывать производство, но хотят зарабатывать. Во их нужно просто выгнать с рынка.

А теперь самый важный момент. Я знаю, что это очень радикальная идея и знаю, что против нее будут выступать структуры у которых очень много денег, очень сильные лоббист, и очень мощные связи по всей вертикали власти, но я все-таки считаю, что лучшим способом мести США будет введение системы, разрешающей в России заниматься пиратством американских фильмов, музыки и, вероятно, софта. Вот только американского. Не отмена законов о копирайте вообще, а именно превращение России в эдакий один большой антиамериканский трэккер, которым - это важно! - будут пользоваться не только и не столько россияне, сколько вся Европа, да и вообще весь мир, включая сами США.

Ввести такие санкции против американской киноиндустрии и музыкальных компаний - самое то. Мы, конечно, на этом отдельно ничего не заработаем, но зато убыток для американской стороны будет ужасающим, по крайней мере с точки зрения самого Голливуда, который, кстати, уже давно пора наказать за русофобию и за то, что вся эта голливудская шушера поддерживает, в том числе своими политическими пожертвованиями, американскую внешнюю политику. Примерно 50% доходов американских кинокомпаний приходятся на зарубежье, а американский кинорынок в целом, если считать только билеты в кинотеатры - это примерно 11 миллиардов долларов. Если хотя бы 10% не пойдет в кино, а пойдут качать с трэкера условного РосГосПиратства, то это уже миллиард долларов ущерба, а с учетом внешних рынков - будет намного больше.

Но это же еще не всё. Есть известная американская компания Netflix, которая является одним из флагманов американского фондового рынка, и которая буквально гребет деньги лопатой предоставляя своим пользователям эксклюзивные сериалы, кино и другой контент в онлайне. Вот если весь её эксклюзивный контент выпотрошить и систематически выкладывать в сеть, то от ее рыночной капитализации в 131 миллиард долларов останутся рожки да ножки.

И последнее, что называется "на сладкое" - это конечно американский софт и потери таких гигантов, как Майкрософт. Их бы для начала с российского рынка и из российских государственных структур официально выгнать, а потом сделать им занозу в пятой точке в виде облегчения работы пиратов, у которых пусть скачивают что хотят пользователи не только из России. Это тоже как минимум несколько миллиардов долларов прямого ущерба для компании.

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