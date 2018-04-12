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Сейчас на повестке дня один вопрос: что делать с Россией? Не только в контексте отравления Скрипалей, а вообще – Гольдфарб
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12.04.2018 17:56
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У Великобритании, скорее только, есть секретная информация об
отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и
его дочери Юлии, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" публицист,
ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.
Гольдфарб: Ни у кого уже давно нет сомнений, что российский
режим сопоставим с иранским или сирийским Фото: Александр Гольдфарб
/ Facebook "Я думаю, все это дело уже перешло в политическую
плоскость. У британцев нет сомнений, что это за вещество и кто
стоит за отравлением. Тут есть и шпионская составляющая –
британцы наверняка знают, за что до Скрипаля добрались. Он все-таки
прежний шпион. Скорее только, у Британии есть информация об этом
отравлении, которую она не разглашает. Более того, она убедила США,
Францию и Германию. А значит, предоставила им убедительные
доказательства. Поэтому никакой внешней экспертизы им не нужно.
Ничего доказывать самим себе им не нужно. Доказательства необходимы
для общественного мнения. А оно делится на два лагеря: тех, кто
верит англичанам, и тех, кто верит Москве. Что британцы будут с
этим всем делать – непонятно. Войну начинать они явно не
намерены", – отметил Гольдфарб.По его мнению, у стран Запада
есть возможности "обрушить" Россию."Сейчас на повестке дня один
вопрос: что делать с Россией? Не только в контексте отравления
Скрипалей, а вообще. Ни у кого уже давно нет сомнений, что
российский режим сопоставим с иранским или сирийским. У западных
стран есть способы обрушить Россию за неделю-месяц. К примеру,
полностью изолируя ее банковскую систему. Это приведет к коллапсу.
И неизвестно, хорошо ли это для человечества. Политика
Запада – делать так, чтобы агрессивные действия дорого
обходились РФ. Поэтому вводятся санкции. Несмотря на то, что они
работают, Москва не меняет свою политику. Мир так устроен, что
цивилизованные страны периодически входят в конфликт с варварскими
странами. Это конфликты с нацистами, коммунистами, исламистами. И
до сих пор образованный мир всегда одерживал победы. Возможно,
потребуется 20–30 лет, чтобы нынешний российский режим ушел на
свалку истории, как нацисты и коммунисты", – подчеркнул
Гольдфарб.12 апреля Организация по запрещению химоружия
подтвердила выводы Британии о нервном агенте, которым отравили
Скрипаля. При этом в публичном отчете не назвали вещество
"Новичком". 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.
Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ,
она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по
словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен.
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