У Великобритании, скорее только, есть секретная информация об отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб. Гольдфарб: Ни у кого уже давно нет сомнений, что российский режим сопоставим с иранским или сирийским Фото: Александр Гольдфарб / Facebook "Я думаю, все это дело уже перешло в политическую плоскость. У британцев нет сомнений, что это за вещество и кто стоит за отравлением. Тут есть и шпионская составляющая – британцы наверняка знают, за что до Скрипаля добрались. Он все-таки прежний шпион. Скорее только, у Британии есть информация об этом отравлении, которую она не разглашает. Более того, она убедила США, Францию и Германию. А значит, предоставила им убедительные доказательства. Поэтому никакой внешней экспертизы им не нужно. Ничего доказывать самим себе им не нужно. Доказательства необходимы для общественного мнения. А оно делится на два лагеря: тех, кто верит англичанам, и тех, кто верит Москве. Что британцы будут с этим всем делать – непонятно. Войну начинать они явно не намерены", – отметил Гольдфарб.По его мнению, у стран Запада есть возможности "обрушить" Россию."Сейчас на повестке дня один вопрос: что делать с Россией? Не только в контексте отравления Скрипалей, а вообще. Ни у кого уже давно нет сомнений, что российский режим сопоставим с иранским или сирийским. У западных стран есть способы обрушить Россию за неделю-месяц. К примеру, полностью изолируя ее банковскую систему. Это приведет к коллапсу. И неизвестно, хорошо ли это для человечества. Политика Запада – делать так, чтобы агрессивные действия дорого обходились РФ. Поэтому вводятся санкции. Несмотря на то, что они работают, Москва не меняет свою политику. Мир так устроен, что цивилизованные страны периодически входят в конфликт с варварскими странами. Это конфликты с нацистами, коммунистами, исламистами. И до сих пор образованный мир всегда одерживал победы. Возможно, потребуется 20–30 лет, чтобы нынешний российский режим ушел на свалку истории, как нацисты и коммунисты", – подчеркнул Гольдфарб.12 апреля Организация по запрещению химоружия подтвердила выводы Британии о нервном агенте, которым отравили Скрипаля. При этом в публичном отчете не назвали вещество "Новичком". 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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