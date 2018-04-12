|Названо имя самой популярной женщины в мире
|12.04.2018 17:58
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Ежегодно компания проводит международный опрос, в ходе которого определяет самых популярных мужчин и женщин во всем мире. В итоге, рейтинг «The Most Admired» возглавила Анджелина Джоли — актриса занимает лидирующую позицию уже второй год подряд.
В этом году число респондентов выросло до 37 тысяч человек из 35 стран. Каждый участник рассказал о том, какая знаменитость восхищает его больше остальных, а затем данные по каждой стране были обработаны с учетом количества общего населения.
Анджелина Джоли
Следом за Джоли статус самых популярных получили жена американского экс-президента Барака Обамы Мишель и легендарная телеведущая Опра Уинфри.
В рейтинг также попали такие знаменитости:
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