Ежегодно компания проводит международный опрос, в ходе которого определяет самых популярных мужчин и женщин во всем мире. В итоге, рейтинг «The Most Admired» возглавила Анджелина Джоли — актриса занимает лидирующую позицию уже второй год подряд.

В этом году число респондентов выросло до 37 тысяч человек из 35 стран. Каждый участник рассказал о том, какая знаменитость восхищает его больше остальных, а затем данные по каждой стране были обработаны с учетом количества общего населения.

Анджелина Джоли

Следом за Джоли статус самых популярных получили жена американского экс-президента Барака Обамы Мишель и легендарная телеведущая Опра Уинфри.

В рейтинг также попали такие знаменитости:

Королева Елизавета II

Хилари Клинтон

Эмма Уотсон

Малала Юсуфзай

Ангела Меркель

Тэйлор Свифт

Мадонна

Айшвария Рай

Приянка Чопра

Дипика Падуконе

Галь Гадот

Тереза Мэй

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