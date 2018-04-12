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Названо имя самой популярной женщины в мире
12.04.2018 17:58
Названо имя самой популярной женщины в мире Британская компания YouGov определила самую популярную женщину в мире. Ею стала знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли.

Ежегодно компания проводит международный опрос, в ходе которого определяет самых популярных мужчин и женщин во всем мире. В итоге, рейтинг «The Most Admired» возглавила Анджелина Джоли — актриса занимает лидирующую позицию уже второй год подряд.

В этом году число респондентов выросло до 37 тысяч человек из 35 стран. Каждый участник рассказал о том, какая знаменитость восхищает его больше остальных, а затем данные по каждой стране были обработаны с учетом количества общего населения.

Анджелина Джоли

Следом за Джоли статус самых популярных получили жена американского экс-президента Барака Обамы Мишель и легендарная телеведущая Опра Уинфри.

В рейтинг также попали такие знаменитости:

  • Королева Елизавета II
  • Хилари Клинтон
  • Эмма Уотсон
  • Малала Юсуфзай
  • Ангела Меркель
  • Тэйлор Свифт
  • Мадонна
  • Айшвария Рай
  • Приянка Чопра
  • Дипика Падуконе
  • Галь Гадот
  • Тереза Мэй

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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