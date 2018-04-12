|Суд оставил под стражей кандидата на должность главы Каталонии
|12.04.2018 18:00
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главный суд Испании не позволил арестованному Жорди Санчесу, который является кандидатом на пост главы правительства Каталонии, принять участие в запланированном на пятницу пленарном заседании регионального парламента. Об этом сообщает со ссылкой на El Mundo.
Сообщается, что ему также запрещено принимать участие в сессии по видеосвязи.
В Верховном суде отмечают, что назначение Санчеса главой правительства Каталонии может привести к "разрушению конституционного строя".
Как сообщал прежний руководитель Каталонии Карлес Пучдемон покинул тюрьму в Германии после того, как за него заплатили залог в 75 000 евро, определенную судом для его освобождения на время ожидания экстрадиции.
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