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Суд оставил под стражей кандидата на должность главы Каталонии
12.04.2018 18:00

главный суд Испании не позволил арестованному Жорди Санчесу, который является кандидатом на пост главы правительства Каталонии, принять участие в запланированном на пятницу пленарном заседании регионального парламента. Об этом сообщает со ссылкой на El Mundo.

Сообщается, что ему также запрещено принимать участие в сессии по видеосвязи.

В Верховном суде отмечают, что назначение Санчеса главой правительства Каталонии может привести к "разрушению конституционного строя". 

Как сообщал прежний руководитель Каталонии Карлес Пучдемон покинул тюрьму в Германии после того, как за него заплатили залог в 75 000 евро, определенную судом для его освобождения на время ожидания экстрадиции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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