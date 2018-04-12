Сегодня, 12 апреля, международное волонтерское сообщество представляет интерактивную базу данных российской агрессии против Украины, Грузии и Сирии. База Russian Aggression — это результат работы волонтеров в течение четырех лет.

Это более 1700 OSINT-расследований InformNapalm, которые систематизированы и разделены на две группы: о российском вооружении, обнаруженном на Донбассе, и о подразделениях российской армии, обвиняемых в агрессии против Украины и Сирии, а также в оккупации Грузии.

База содержит масштабные факты вторжения в Украину.

Более 1300 российских военнослужащих из 89 формирований ВС РФ и других силовых структур России, а также 44 типа российского вооружения и техники, которая не могла стать трофеями и тайно поставлялась на Донбасс.

Изображения шевронов воинских частей и фото образцов техники — кликабельные ссылки, ведущие к полным текстам расследований.

База Russian Aggression будет полезна журналистам и экспертам, исследующим участие России в вооруженных конфликтах и гибридных войнах. В данный момент база доступна на , , и языках.

Волонтеры InformNapalm обращаются к патриотическим сайтам, информационным ресурсам и пользователям: если вы хотите, чтобы систематизированные расследования нашего сообщества всегда были под рукой у журналистов и экспертов, напишите о появлении такой базы, поставьте текстовую или баннерную ссылку на одну из ее языковых версий на своем сайте, сообщите о появлении этой базы друзьям и знакомым в соцсетях.

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