|
Руденко: Выстрелы на фронте – звуки трещин на разломе последней империи. Мы отламываемся и дрейфуем в сторону Европы
|
12.04.2018 18:04
|
В интервью изданию "ГОРДОН" украинский общественный и политический
деятель, кинорежиссер и медиаэксперт Валентина Руденко рассказала,
за что уважает лидера Радикальной партии Олега Ляшко и ценит
экс-президента Виктора Ющенко, почему считает, что власть нужно
менять только в процессе выборов, а также о том, какую роль может
сыграть культура в формировании украинской государственности.
Руденко: Мы никогда не боролись за то, чтобы на востоке
Украины были украинские медиа и преобладала украинская культура.
Именно следовательно мы потерпели фиаско на Донбассе Фото из архива
Валентины
Валентина Руденко – украинский политик,
медиаэксперт, кинорежиссер. Она работает директором
программ в Институте президента Виктора Ющенко, является членом
президиума исполнительного комитета Радикальной партии Олега Ляшко,
преподает в Дипломатической академии имени Геннадия Вдовенко при
МИД Украины."Я прожила три разные профессиональные
жизни: кинорежиссера, телевизионного менеджера и политического
менеджера", – рассказала корреспонденту издания
"ГОРДОН" Руденко. Ее фильмы "Без
меня", "Гагарин, я вас любила", "Мулен Руж" получили высокие оценки
критиков и награды на международных фестивалях в начале 1990-х. Но
она оставила кино и занялась развитием телевидения.
Руденко – один из основателей и многолетний
пиар-директор украинского канала "1+1". С 2002 по 2005 год работала
пиар-директором российского телевизионного холдинга СТС, после чего
получила приглашение от президента Виктора Ющенко и вернулась в
Украину. Стала его советником, возглавила коммуникационную службу и
заняла пост заместителя главы Администрации
Президента.Руденко была арт-директором
кинофестиваля "Молодость", членом наблюдательного совета
создававшегося в 2009 году комплекса "Мистецький арсенал". Сейчас
она входит в опекунский совет Национального заповедника "Батурин" и
ряда других учреждений культуры.В интервью
изданию "ГОРДОН" Руденко рассказала, почему предпочитает
просветительскую и политическую работу, по какой причине из всех
парламентских сил выбрала Радикальную партию, когда, по ее мнению,
может измениться качество политического дискурса в Украине, какой
должна быть стра
- Елена ПОСКАННАЯ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира