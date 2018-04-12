В интервью изданию "ГОРДОН" украинский общественный и политический деятель, кинорежиссер и медиаэксперт Валентина Руденко рассказала, за что уважает лидера Радикальной партии Олега Ляшко и ценит экс-президента Виктора Ющенко, почему считает, что власть нужно менять только в процессе выборов, а также о том, какую роль может сыграть культура в формировании украинской государственности. Руденко: Мы никогда не боролись за то, чтобы на востоке Украины были украинские медиа и преобладала украинская культура. Именно следовательно мы потерпели фиаско на Донбассе Фото из архива Валентины Елена ПОСКАННАЯ Валентина Руденко – украинский политик, медиаэксперт, кинорежиссер. Она работает директором программ в Институте президента Виктора Ющенко, является членом президиума исполнительного комитета Радикальной партии Олега Ляшко, преподает в Дипломатической академии имени Геннадия Вдовенко при МИД Украины."Я прожила три разные профессиональные жизни: кинорежиссера, телевизионного менеджера и политического менеджера", – рассказала корреспонденту издания "ГОРДОН" Руденко. Ее фильмы "Без меня", "Гагарин, я вас любила", "Мулен Руж" получили высокие оценки критиков и награды на международных фестивалях в начале 1990-х. Но она оставила кино и занялась развитием телевидения. Руденко – один из основателей и многолетний пиар-директор украинского канала "1+1". С 2002 по 2005 год работала пиар-директором российского телевизионного холдинга СТС, после чего получила приглашение от президента Виктора Ющенко и вернулась в Украину. Стала его советником, возглавила коммуникационную службу и заняла пост заместителя главы Администрации Президента.Руденко была арт-директором кинофестиваля "Молодость", членом наблюдательного совета создававшегося в 2009 году комплекса "Мистецький арсенал". Сейчас она входит в опекунский совет Национального заповедника "Батурин" и ряда других учреждений культуры.В интервью изданию "ГОРДОН" Руденко рассказала, почему предпочитает просветительскую и политическую работу, по какой причине из всех парламентских сил выбрала Радикальную партию, когда, по ее мнению, может измениться качество политического дискурса в Украине, какой должна быть стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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