Трамп заявил, что в Сирии точно убит аль-Багдади, но у мира есть сомнения
27.10.2019 17:20
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что атаман ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб.
У США нет сомнений в том, что атаман террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади мертв, поскольку удалось проверить его ДНК. Об этом во время пресс-конференции в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.
По словам Трампа, сначала участники операции по ликвидации аль-Багдади установили его личность после осмотра останков подорвавшего себя террориста.
"Сначала мы визуально определили, что это он", - сказал Трамп.
Затем военнослужащим удалось получить материал для ДНК-анализа.
"Тест был проведен на месте проведения операции", - рассказал подробности идентификации главаря ИГИЛ Трамп.
Трамп рассказывает о ликвидации Багдади в стиле боевика.
"11 детей спасены
Багдади в страхе и ужасе бежал по подземному туннелю ..
Багдади подорвал пояс смертника убив себя и троих своих детей ...
Вспоминает все злодеяния ИГИЛ и невинных жертв...
Благодарит Россию, Турцию, Ирак и курдов за помощь в проведении этой операции.
Благодарит военнослужащих США.
Багдади умер как собака, как трус, мир будет лучше без этого злодея"
Трамп заявил : "наблюдал за операцией в прямом эфире, благодаря современным технологиям.
Россия прекрасно помогала с открытием воздушного пространства.
Террористов Россия ненавидит так же как и мы ненавидим террористов."
Однако, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не зафиксировано:
"Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе.
Во-первых, в прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой «международной коалиции» не зафиксировано.
Во-вторых, нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе данной операции.
В-третьих, вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды» - террористической группировкой «Джабгат ан-Нусра».
Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии.
Поэтому спокойное бытие на территории, подконтрольной «сирийской Аль-Каиде», бывшего лидера ИГИЛ, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции.
Наконец, в-четвертых, с момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года, очередная «смерть» Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе, не имеет."
О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сообщили утром 27 октября. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники издания рассказали, что президент США Дональд Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения. В иракской разведке ликвидацию главаря ИГ подтвердили.
По данным агентства Anadolu, на месте ликвидации аль-Багдади были обнаружены семь тел, в том числе ребенка и трех женщин. Операция проводилась четыре часа в два этапа.
В ней были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника.
Американские военные в течение полутора часов наносили удары близко деревни Бариша в сирийской провинции Идлиб.
Затем вертолеты покинули район, а через полчаса вернулись, возобновили бомбардировки и высадили спецназ.