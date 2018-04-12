Эксперты рассказали о том, как погода меняет планы аграриев и как это скажется на стоимости продуктов

Посевная-2018 отличается от кампаний прошлых годов стечением сразу нескольких неблагоприятных климатических факторов. Как в Украине, так и во всем мире. Эксперты называют это «погодный рынок», когда не только экономические факторы, но и погода непосредственно влияют на выбор фермерами культур для выращивания в этом году. А от этого зависит выручка аграриев при продаже будущего урожая, информирует svodka.net.

«Сейчас фьючерсы на пшеницу выросли на 13% из-за ухудшения погодных условий в США, Канаде и ЕС, а также в других регионах мира этой весной. Например, в США после долгой засухи вернулась зима и выпал снег. В результате только треть посевов озимой пшеницы осталась в хорошем состоянии. Такое случалось за всю историю наблюдений в США только три раза», — рассказала аналитик рынка зерновых и масличных культур «УкрАгроКонсалт» Елена Гесова.

Сложности с севом яровых культур и ухудшение прогнозов по урожаю озимых привело к росту мировых котировок к началу апреля на кукурузу (+8% к прошлому году) и сою (+6%). Недобор урожая по этим культурам ожидается, соответственно в 14 млн тонн. и 17 млн тонн.

В Украине погода тоже внесла свои коррективы в планы аграриев.

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Смена структуры посевов

В нашей стране состояние озимых посевов пшеницы лучше, чем в прошлом году, что пока сулит аграриям хороший заработок, так как форвардные контракты на пшеницу из Черноморского региона выросли на $25/т.

Более выгодной культурой в этом сезоне может быть ячмень, цены на который выше прошлогодних на $45-50/т. Этот товар более интересен и с точки зрения наиболее быстрого возврата инвестиций, так как технология его выращивания менее затратная по сравнению с пшеницей.

Однако здесь опять вмешалась погода, сдвинув посевную ячменя почти на месяц (из-за вернувшейся в марте зимы). Эта культура, как и горох, нуждается в постепенном нарастании тепла и наличию большого количества на начальном этапе развития посевов. И если львиную долю урожая пшеницы составляет озимая, то по ячменю озимые — только треть.

По данным аналитиков, резкое потепление оставляет для сева ярового ячменя очень мало времени — не больше недели. На 10 апреля, по данным «УкрАгроКонсалт», засеяно только 15% от плана — 241 тыс. га. Для сравнения, в прошлом году на эту дату было засеяно уже 93% площадей. Поэтому прогнозы о расширении площадей под этой культурой уже не оправдываются.

Сейчас аграриям спешно приходится решать важную проблему — как быстро засеять около 1 млн га ячменем или сократив его посевы, заменить более поздними яровыми культурами — кукурузой, соей и подсолнечником.

В зависимости от того, как аграрии распорядятся имеющимися ресурсами, будет зависеть их доход от выращенного урожая.

По оценкам замдиректора компании «ПроАгро Груп» Марии Колесник, вместо ячменя понадобится засеять другими культурами примерно 300 тыс. га. Поскольку аграрии заявляют, что не станут выращивать сою из-за отмены возмещения НДС при ее экспорте с сентября 2018 года, остается кукуруза и подсолнечник.

Здесь все будет зависеть от выбора аграриев. С одной стороны, кукуруза требует больших затрат при выращивании, следовательно в начале сезона 2017/2018 она была аутсайдером по цене и рентабельности. Но из-за климатических условий в Южной Америке ожидается существенное сокращение ее мирового урожая, что привело к росту мировых цен. За февраль-март 2018 года цены на кукурузу выросли на 20%, сделав ее одной из самых дорогих экспортных позиций. Сейчас форварды заключаются на уровне $194/т.

Поэтому ожидается, что вместо сокращения посевов кукурузы, ее производство останется как минимум на уровне прошлого года — 4,6 млн га. Впрочем, более вероятно, что аграрии расширят посевы подсолнечника как более выгодной культуры.

В любом случае можно рассчитывать на увеличение объемов экспорта зерновых и масличных культур и, соответственно, роста выручки. Общий объем урожая ожидается на уровне 60-65 млн тонн.

Вывезут не все

Наше зерно более конкурентно на мировых рынках, прежде только, за счет меньших затрат. Например, украинская пшеница обходится отечественным аграриям в $130-140/т. при нынешней цене фьючерсов на уровне $190-195/т. Даже с учетом логистических затрат при доставке в страны Юго-Восточной Азии наши производители выигрывают по сравнению с более дорогой пшеницей из Австралии. Как ожидается, цены на зерно в мире будут расти, по крайней мере, до нового урожая.

Разумеется, аграрии попытаются воспользоваться ситуацией, чтобы заработать по максимуму, вывозя все, что можно. Однако пока эксперты уверяют, что это не скажется на росте цен продовольствия внутри Украины, в частности, на стоимости хлеба.

По словам аналитика зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Марины Сыч, ежегодно мы вывозим примерно 70-75% урожая пшеницы, продавая излишки, так как производство зерна растет, а население страны сокращается. Поэтому никаких ограничений, например, квотирования экспорта, ожидать не стоит.

В то же время никто не отрицает тот факт, что в Украине аграрный экспорт формирует цену зерна и муки на внутреннем рынке, а стоимость энергоресурсов привязана к импорту энергоносителей. Вместе стоимость сырья и энергоресурсов — это больше половины стоимости буханки хлеба. Поэтому хлебопеки наверняка поднимут цены на свою продукцию, мотивируя это подорожанием основных ресурсов, как это уже бывало в прежние годы.

В начале этого года гендиректор «Укрхлебпрома» Александр Васильченко прогнозировал, что в 2018 году в среднем цены на хлеб вырастут на 7-8%.

Как сообщил UBR.ua заместитель главы Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук, цены будут поднимать постепенно на 10-15 копеек, но регулярно, чтобы рядовому потребителю это было не так заметно, как разовое повышение на гривну или больше.

По его словам, цена на хлеб напрямую не зависит от экспорта, но здесь играют роль постоянно растущие затраты на его производство, особенно для небольших производителей. Стоимость электроэнергии с начала года для предприятий выросла на 16%. Кроме того, увеличиваются затраты на логистику из-за подорожавшего топлива, что в некоторых случаях составляет до 40-50% затрат. Свою лепту внесло и повышение минимальной зарплаты.

Поэтому, как прогнозирует Денис Марчук, стоимость хлеба может в очередной раз вырасти на 6-7% уже в конце апреля-начале мая. Летом, когда начнется уборка нового урожая этот рост может несколько притормозить. Хотя в конечном итоге все будет зависеть от того, по какой цене и как много смогут продать наши аграрии свой урожай за границу.

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