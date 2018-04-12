К летнему сезону в откроют 13 пляжей и 17 зон отдыха у водных объектов.

В Днепровском районе будет работать девять пляжей: Молодежный, Венеция, Передмостная Слобидка, Золотой, Детский, Радуга, Тельбин, Центральный, Радуга и четыре зоны отдыха Довбычка, Лесная, Русановская коса, Березняки. Об это сообщает пресс-служба передает со ссылкой на .

В Оболонском районе будет функционировать два пляжа: Вербный, Пуща-Водица и пять зон отдыха: Верхняя, Наталка, Редьчина, Била, Городская.

В Деснянском районе обустроены пляж Черторой и зоны отдыха Троещина, Алмазная.

В Голосеевском районе действует пляж Галерный.

В Дарницком районе будут работать зоны отдыха: Осокорки и Солнечная, в Святошинском зона отдыха Святошин, в Подольском: Голубая, Синеозерная, и Соломенском: Совская балка.

В прошлом году было запрещено купаться на всех 11 пляжах столицы. Все потому, что воды Днепра заполнены сине-зелеными водорослями.

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