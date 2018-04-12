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Правоохранителям давно известно, кто отрывал огонь во время
Революции достоинства в 2014 году, но политическая ситуация такова,
что не все факты можно озвучивать, сказал журналист, основатель
интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, комментируя дело Ивана
Бубенчика – активиста, который признался в убийстве 20 февраля 2014
года двух правоохранителей. | Гордон: Известно все и
поминутно. Просто политическая ситуация такова, что что-то можно
власти говорить, а что-то нет Фото: Gordonua.com "Что касается дела
Бубенчика... Это очень интересный вопрос. Я разговаривал с
прокурорами – вот что они говорят. В 2016 году Бубенчик дал
интервью СМИ, где рассказал, как он убивал беркутовцев. По нашим
законам, если человек рассказывает, что он убивал, – надо
заводить уголовное дело. Дело завели, а дальше началось страшное.
Если сегодня его осудить, тогда надо осуждать многих. Так и на себя
выйти можно... Никто не думает о Бубенчике, конечно же, у нас о
народе вообще никто не думает. Думают только о себе, следовательно
постараются это дело замять", – считает журналист. По
мнению Гордона, самые непонятные события разворачивались за день до
бегства из Киева экс-президента Виктора Януковича. Он напомнил, что
21 февраля 2014 года власть и оппозиция при посредничестве
дипломатов из Франции, Германии и Польши подписали соглашение о
разрешении политического кризиса. "О чем они договариваются?
Что противостояние прекращается, что Янукович остается
президентом до 2015 года со слабыми полномочиями, а в 2015-м –
выборы. Все, брейк, разошлись. И Михаил Добкин
(сейчас – народный депутат от Оппозиционного
блока, в 2014 году –
председатель Харьковской
облгосадминистрации. – ) может подтвердить: Янукович
(а он из Киева полетел в Харьков) сказал ему [в ночь на 22 февраля
2014 года], что президенты США и России дали ему гарантии
– в течение трех дней Майдан разойдется. Казалось
бы – все. Майдан может расходиться. [Главы МВД Виталия]
Захарченко нет, [премьер-министра Николая] Азарова нет,
Янукович ослабленный. Выполнены требования. И вдруг начинаются
действия, которые не позволяют Майдану разойтись и перечеркивают
это международное соглашение и гарантии двух президентов. И эти
действия, как говорили мне, были спровоцированы именно выстрелами в
беркутовцев", – сказал Гордон.Он подчеркнул: беркутовцы начали
стрелять только после того, как открыли огонь по ним."Известно
даже, какие люди стреляли... Давайте скажем телезрителям:
известно все и поминутно. Просто политическая ситуация такова, что
что-то можно власти говорить, а что-то нет. Так вот, после
выстрелов в беркутовцев они начали стрелять в ответ. То есть их
спровоцировали. И тогда началась эта кровавая баня", – отметил
журналист. ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube
ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube В
феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик
сообщил, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата
Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по
баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не
мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на
двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в
затылок, и это правда", – рассказал активист.В Генеральной
прокуратуре Украины тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к
ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной
Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако
от допросов уклонялся.3 апреля 2018 года Бубенчика задержали
и доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры
пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист
подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего
внутренних войск, а также в покушении на убийство
военнослужащего. Адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч
сообщил, что, как считает следствие, Бубенчик применил
огнестрельное оружие без крайней необходимости и "с целью
дестабилизации ситуации временного перемирия". В тексте подозрения
было сказано, что он понимал, что такие его действия могут
привести к эскалации противостояния – применению оружия против
протестующих. 5 апреля прокуратура сняла с Бубенчика
подозрение в умышленном убийстве и отозвала ходатайство об
аресте. В тот же день ему сообщили о новом подозрении – по ст.
348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного
органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием) Уголовного кодекса Украины.По мнению Бубенчика,
правоохранители хотят сделать фигурантом его дела еще одного
участника революции, внефракционного нардепа Владимира
Парасюка. "Я это не раз озвучивал: хотят обвинить Парасюка.
Они хотят сформировать какую-то банду, кого-то подкупить, чтобы
дали ложные показания против Володи. Есть такая информация", –
сказал Бубенчик.
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