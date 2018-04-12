Правоохранителям давно известно, кто отрывал огонь во время Революции достоинства в 2014 году, но политическая ситуация такова, что не все факты можно озвучивать, сказал журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, комментируя дело Ивана Бубенчика – активиста, который признался в убийстве 20 февраля 2014 года двух правоохранителей. | Гордон: Известно все и поминутно. Просто политическая ситуация такова, что что-то можно власти говорить, а что-то нет Фото: Gordonua.com "Что касается дела Бубенчика... Это очень интересный вопрос. Я разговаривал с прокурорами – вот что они говорят. В 2016 году Бубенчик дал интервью СМИ, где рассказал, как он убивал беркутовцев. По нашим законам, если человек рассказывает, что он убивал, – надо заводить уголовное дело. Дело завели, а дальше началось страшное. Если сегодня его осудить, тогда надо осуждать многих. Так и на себя выйти можно... Никто не думает о Бубенчике, конечно же, у нас о народе вообще никто не думает. Думают только о себе, следовательно постараются это дело замять", – считает журналист. По мнению Гордона, самые непонятные события разворачивались за день до бегства из Киева экс-президента Виктора Януковича. Он напомнил, что 21 февраля 2014 года власть и оппозиция при посредничестве дипломатов из Франции, Германии и Польши подписали соглашение о разрешении политического кризиса. "О чем они договариваются? Что противостояние прекращается, что Янукович остается президентом до 2015 года со слабыми полномочиями, а в 2015-м – выборы. Все, брейк, разошлись. И Михаил Добкин (сейчас – народный депутат от Оппозиционного блока, в 2014 году – председатель Харьковской облгосадминистрации. – ) может подтвердить: Янукович (а он из Киева полетел в Харьков) сказал ему [в ночь на 22 февраля 2014 года], что президенты США и России дали ему гарантии – в течение трех дней Майдан разойдется. Казалось бы – все. Майдан может расходиться. [Главы МВД Виталия] Захарченко нет, [премьер-министра Николая] Азарова нет, Янукович ослабленный. Выполнены требования. И вдруг начинаются действия, которые не позволяют Майдану разойтись и перечеркивают это международное соглашение и гарантии двух президентов. И эти действия, как говорили мне, были спровоцированы именно выстрелами в беркутовцев", – сказал Гордон.Он подчеркнул: беркутовцы начали стрелять только после того, как открыли огонь по ним."Известно даже, какие люди стреляли... Давайте скажем телезрителям: известно все и поминутно. Просто политическая ситуация такова, что что-то можно власти говорить, а что-то нет. Так вот, после выстрелов в беркутовцев они начали стрелять в ответ. То есть их спровоцировали. И тогда началась эта кровавая баня", – отметил журналист. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик сообщил, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – рассказал активист.В Генеральной прокуратуре Украины тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.3 апреля 2018 года Бубенчика задержали и доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч сообщил, что, как считает следствие, Бубенчик применил огнестрельное оружие без крайней необходимости и "с целью дестабилизации ситуации временного перемирия". В тексте подозрения было сказано, что он понимал, что такие его действия могут привести к эскалации противостояния – применению оружия против протестующих. 5 апреля прокуратура сняла с Бубенчика подозрение в умышленном убийстве и отозвала ходатайство об аресте. В тот же день ему сообщили о новом подозрении – по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.По мнению Бубенчика, правоохранители хотят сделать фигурантом его дела еще одного участника революции, внефракционного нардепа Владимира Парасюка. "Я это не раз озвучивал: хотят обвинить Парасюка. Они хотят сформировать какую-то банду, кого-то подкупить, чтобы дали ложные показания против Володи. Есть такая информация", – сказал Бубенчик. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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