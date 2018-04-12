|Парламент Румынии отказался давать автономию венграм
|12.04.2018 18:16
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Нижняя палата парламента Румынии проголосовала против автономии так называемого Секейського края - территории, населенной этническими венграми. Об этом сообщает со ссылкой на Romania-Insider.
Согласно докладу Комиссии по вопросам государственного управления в Палате депутатов Румынии, "законодательная инициатива в основном направлена на создание отдельного государственного органа параллельно с румынским унитарным национальным государством".
Как сообщал почти 3000 этнических венгров собрались в субботу в румынском городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейського края.
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