Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о своих впечатлениях от общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Турчинов: Когда такие получают абсолютную власть, начинаются серьезные проблемы Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "С Путиным я два раза общался... В составе делегации. Ну как, "общался"? Принимал участие в переговорах. Это был 2005 год и, по-моему, 2008-й. Я был тогда руководителем Службы безопасности Украины и первым вице-премьером, соответственно. Знаете, он на меня не произвел никакого впечатления: серый, заурядный – ничего особенного", – отметил Турчинов.По его мнению, когда "такие" получают абсолютную власть, "начинаются серьезные проблемы".31 декабря 1999 года по решению президента РФ Бориса Ельцина Путин был назначен исполняющим обязанности президента в связи с уходом Ельцина в досрочную отставку.В 2000 году Путин был избран на пост президента РФ. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. Путин вновь был избран президентом в 2012-м и в марте 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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