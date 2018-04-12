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Турчинов: С Путиным я общался дважды. Он на меня не произвел никакого впечатления: серый и заурядный
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12.04.2018 18:20
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр
Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента
Украины, в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону
рассказал о своих впечатлениях от общения с президентом РФ
Владимиром Путиным. Турчинов: Когда такие получают абсолютную
власть, начинаются серьезные проблемы Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com "С Путиным я два раза общался... В составе делегации.
Ну как, "общался"? Принимал участие в переговорах. Это был 2005 год
и, по-моему, 2008-й. Я был тогда руководителем Службы безопасности
Украины и первым вице-премьером, соответственно. Знаете, он на меня
не произвел никакого впечатления: серый, заурядный – ничего
особенного", – отметил Турчинов.По его мнению, когда "такие"
получают абсолютную власть, "начинаются серьезные проблемы".31
декабря 1999 года по решению президента РФ Бориса Ельцина Путин был
назначен исполняющим обязанности президента в связи с уходом
Ельцина в досрочную отставку.В 2000 году Путин был избран на пост
президента РФ. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост
главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. Путин
вновь был избран президентом в 2012-м и в марте 2018 года.
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