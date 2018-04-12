На нем пытались проехать в Мариуполь в объезд блокпостов, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

60-летний мужчина сообщил в полицию, что возле одного из отделений банка неизвестные похитили его служебный автомобиль скорой помощи марки УАЗ. Он оставил ключи в салоне машины. Сам вышел по делам на несколько минут.

На участке объявили план перехвата. Правоохранители установили направление движения преступников с помощью «умных» камер. Похитители сняли номерные знаки и через соседние села выехали на трассу Славянск — Донецк — Мариуполь. Похитителей задержали. Ими оказались местные жители 31 и 23 лет.

Они пояснили, что планировали развлечься в Мариуполе. Добраться до города им было нечем и они угнали автомобиль скорой помощи.

Против угонщиков открыли уголовное производство.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира