Начиная со среды, 27 декабря, на границе с Российской Федерацией начинают тестировать украинские мобильные пункты биометрического контроля, на админгранце с аннексированным Крымом она начнет действовать с 1 января. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передают Крым.Реалии .

Он указал, что проверка биометрических данных не затронет украинских граждан, проживающих на полуострове.

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, которые с контролируемой части Украины при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому тут также будут устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля. На первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных осуществляться не будет", - сказал он.

Слободян уточнил, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму не действительны.

"Это не документ, принимать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и будет пытаться попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины, та как проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админграницу", - добавил Слободян.

Как сообщал MIGnews.com.ua, начиная со среды, 27 декабря, в районах потенциального нелегального пересечения границы Украины начнет работу биометрический контроль для граждан Российской Федерации .

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