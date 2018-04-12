|В Донецкой области эвакуировали школьников из-за найденого боеприпаса
|12.04.2018 18:24
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Боеприпас на территории школы в селе Кондратовка обнаружила уборщица. Полицейские безотлагательно эвакуировали школьников и персонал учебного заведения. Об этом в отделе коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области.
"Опасный предмет случайно заметила сотрудница школы, которая убирала на улице мусор. Правоохранители тщательно обследовали школьные помещения и прилегающую территорию, однако больше угроз не выявили" - отметили в пресс-службе Константиновского отделе полиции.
Позже было установлено, что граната не имеет заряда.
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