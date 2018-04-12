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Кернес о шансах Добкина появиться во втором туре президентских выборов: Может появиться в своей квартире, не более
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12.04.2018 18:28
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Очередные президентские выборы в Украине пройдут в два тура,
считает мэр Харькова Геннадий Кернес. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Кернес считает, что выборы пройдут в два тура
Фото: city.kharkov.ua Ему задали вопрос, сможет ли нардеп появиться
во втором туре президентских выборов."Михаил Добкин может появиться
в своей квартире. Не более того", – заявил Кернес.По словам
мэра Харькова, выборы "точно будут в два тура"."И между первым и
вторым турами люди сумеют разобраться в том, кому отдать голоса.
Насколько я видел, все социологические исследования дают Петру
Порошенко (президент Украины. – ) место во втором
туре", – сказал он.Кернес предполагает, что Харьков поддержит
Порошенко на выборах президента.Очередные президентские выборы
должны состояться в 2019 году.В августе 2017 года Кернес в интервью
основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил: "Добкин один
раз был кандидатом в президенты – и хватит. Лицо уже не
скучное, но денег все равно никто не дает".На выборах 2014 года
Добкин занял шестое место, получив 3,03% голосов.
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