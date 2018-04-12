Очередные президентские выборы в Украине пройдут в два тура, считает мэр Харькова Геннадий Кернес. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кернес считает, что выборы пройдут в два тура Фото: city.kharkov.ua Ему задали вопрос, сможет ли нардеп появиться во втором туре президентских выборов."Михаил Добкин может появиться в своей квартире. Не более того", – заявил Кернес.По словам мэра Харькова, выборы "точно будут в два тура"."И между первым и вторым турами люди сумеют разобраться в том, кому отдать голоса. Насколько я видел, все социологические исследования дают Петру Порошенко (президент Украины. – ) место во втором туре", – сказал он.Кернес предполагает, что Харьков поддержит Порошенко на выборах президента.Очередные президентские выборы должны состояться в 2019 году.В августе 2017 года Кернес в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил: "Добкин один раз был кандидатом в президенты – и хватит. Лицо уже не скучное, но денег все равно никто не дает".На выборах 2014 года Добкин занял шестое место, получив 3,03% голосов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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