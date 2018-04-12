По итогам 2017 года испанские винодельни возглавили мировой экспорт вина с объемом продаж в 22,8 млн гектолитров. Такие данные предоставила Испанская обсерватория по винным рынкам, передает со ссылкой на Euro News.

В то же время, в прошлом году Италия экспортировала 21 млн гектолитров вина, Франция — 15 млн гектолитров напитка.

Отмечается, что в денежном исчислении годовой заработок Испании на экспорте вина составил 2 млрд 850 млн евро, тогда как Франция заработала 9 млрд евро, Италия — 6 млрд евро.

“Это связано с тем, что Испания очень дешево продает свою продукцию: 1,25 евро за литр. В свою очередь Франция продает литр вина за 6 евро, Италия — за 2,78 евро”, — говорится в сообщении.

Вместе с этим сообщается, что доступность испанских вин не вредит репутации напитка.

“Качество испанских вин является довольно хорошим, и соответствует их цене”, — считает генеральный менеджер Испанской обсерватории по винным рынкам Рафаэль дель Рей.

Как писал , украинские вина по своему качеству не уступают чилийским и аргентинским.

Среди украинцев, тем временем, растет слава вин.

А по словам маркетинг-директора компании Beverage Trading Company Алексея Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный.

“Учитывая тенденцию роста цен на крепкий алкоголь, стремление большинства нашего населения в Европу и в целом развитие общества, рынок украинского вина — очень перспективный”, — отметил он.

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