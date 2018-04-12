Сын знаменитого британского писателя Джона Р. Р. Толкина Кристофер Толкин планирует обнародовать книгу своего отца - "Падение Гондолина". Об этом сообщает The Guardian .

Книгу опубликует издательство HarperCollins. Представители издания рассказали, что в книге рассказывается о загадочном городе, уничтоженном темными силами. Эта книга является первой историей о мире Средиземья, "Хоббит" и "Властелин колец" - ее продолжения.

Отмечается, что Толкин написал книгу, когда находился в больнице. В ней появились уже знакомые персонажи, включая орков и балрогов.

Книгу должны выпустить уже в августе этого года.

Как сообщал svodka.net ранее, книга автора "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина о Берене и Лютиэн была опубликована спустя сто лет после написания и появилась на прилавках книжных магазинов.

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