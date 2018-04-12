Столичным магазинам будет рекомендовано предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Киеврада утвердила проект решения об ограничении полиэтиленовых пакетов 11 апреля Фото: ЕРА "Согласно проекту решения, Киеврада будет рекомендовать субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Это могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное", – говорится в сообщении.Аргументируется такое решение проблемой накопления полиэтилена и примерами ее решения в мире.В апреле 2015 года страны Евросоюза заявили о намерении сократить использование наиболее распространенных и наиболее загрязняющих окружающую среду полиэтиленовых пакетов. Во Франции их запретили на законодательном уровне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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