Столичным магазинам будет рекомендовано предлагать покупателям
альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Киеврада утвердила проект
решения об ограничении полиэтиленовых пакетов 11 апреля Фото: ЕРА
"Согласно проекту решения, Киеврада будет рекомендовать
субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг предлагать
покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Это
могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты,
многоразовые сумки и тому подобное", – говорится в
сообщении.Аргументируется такое решение проблемой накопления
полиэтилена и примерами ее решения в мире.В апреле 2015 года страны
Евросоюза заявили о намерении сократить
использование наиболее распространенных и наиболее
загрязняющих окружающую среду полиэтиленовых пакетов. Во Франции их
запретили на законодательном уровне.
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