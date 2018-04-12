За последние три года в Польше из-за угрозы распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) было убито 1,5 млн диких кабанов. Об этом информирует Польский союз охотников, передает со ссылкой на МЭОО "Зеленый фронт".

Польские охотники сообщили, что в стране катастрофически не хватает мест для хранения туш убитых кабанов, и это, в свою очередь, тормозит темпы отстрела.

Власти Польши отреагировали на проблему - Польскому союзу охотников обещают 5 млн злотых из Национального фонда охраны окружающей среды на покупку 203 рефрижераторов для хранения туш кабанов, ликвидированных в рамках борьбы с вирусом АЧС.

"Благодаря проекту, кабаны из рефрижератора, исследование которых не покажет заражения, будут переданы на переработку и потребление, что уменьшит количество отходов в окружающей среде", - заявили в Национальном фонде охраны окружающей среды Польши.

Напомним, что в Украине из-за АЧС с 2016 года было уничтожено около 80 тыс. свиней из домашних хозяйств и ферм.

Также напомним, что из-за АЧС в Украине дорожает мясо: рекордсменом стало сало, оно прибавило в цене почти 9 грн на килограмме.

С целью противостоять вирусу, украинские парламентарии зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить продажу домашнего мяса с 2020 года. Документ ВР пока не рассматривался.

Между тем, неудачи Украины в борьбе с АЧС многие политики и эксперты связывают с отсутствием программного подхода к решению проблемы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира