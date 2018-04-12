|Более 100 тысяч должников алиментов стали невыездными
|12.04.2018 18:39
|
С начала года детям выплачено 840 млн грн алиментов, из них 241 млн грн благодаря введенным новациямЗа два месяца действия закона о принудительной уплате алиментов Министерство юстиции Украины выдало 116 тысяч запретов на выезд за границу и вождение из-за задолженности по алиментам, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Фото: GettyImages / Sean Gallup
"За 2 месяца действия закона #ЧужихДетейНеБывает действия мы увидели реальные результаты, которые превзошли все самые оптимистичные прогнозы. Только с начала года детям выплачено 840 млн грн алиментов, из них 241 млн грн благодаря введенным новациям", - отметила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.
Также с 6 февраля в Украине действует так называемая #ДошкаГаньбы - публичный список неплательщиков алиментов. В него внесли около 196 тысяч должников.
Напомним, арестованное имущество должников алиментов начали продавать на онлайн-аукционе OpenMarket.
ЧИТАЙТЕ: Цена детства. Как изменится ответственность за неуплату алиментов, - Инфографика
Как известно 7 декабря Верховная Рада запретила управлять автомобилем, выезжать за границу и охотиться тем родителям, которые более полугода не платят алименты.
Поделитесь статьей с друзьями