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Более 100 тысяч должников алиментов стали невыездными
12.04.2018 18:39
Более 100 тысяч должников алиментов стали невыездными
С начала года детям выплачено 840 млн грн алиментов, из них 241 млн грн благодаря введенным новациям
За два месяца действия закона о принудительной уплате алиментов Министерство юстиции Украины выдало 116 тысяч запретов на выезд за границу и вождение из-за задолженности по алиментам, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Более 100 тысяч должников алиментов стали невыездными Фото: GettyImages / Sean Gallup
"За 2 месяца действия закона #ЧужихДетейНеБывает действия мы увидели реальные результаты, которые превзошли все самые оптимистичные прогнозы. Только с начала года детям выплачено 840 млн грн алиментов, из них 241 млн грн благодаря введенным новациям", - отметила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.
 
Также с 6 февраля в Украине действует так называемая #ДошкаГаньбы - публичный список неплательщиков алиментов. В него внесли около 196 тысяч должников.
 

Напомним, арестованное имущество должников алиментов начали продавать на онлайн-аукционе OpenMarket.

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Как известно 7 декабря Верховная Рада запретила управлять автомобилем, выезжать за границу и охотиться тем родителям, которые более полугода не платят алименты.

 

  • Информация про алименты на родителей является недостоверной, - Рева
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