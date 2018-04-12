С начала года детям выплачено 840 млн грн алиментов, из них 241 млн грн благодаря введенным новациям

"За 2 месяца действия закона #ЧужихДетейНеБывает действия мы увидели реальные результаты, которые превзошли все самые оптимистичные прогнозы. Только с начала года детям выплачено 840 млн грн алиментов, из них 241 млн грн благодаря введенным новациям" , - отметила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.

Также с 6 февраля в Украине действует так называемая #ДошкаГаньбы - публичный список неплательщиков алиментов. В него внесли около 196 тысяч должников.

Напомним, арестованное имущество должников алиментов начали продавать на онлайн-аукционе OpenMarket.

ЧИТАЙТЕ: Цена детства. Как изменится ответственность за неуплату алиментов, - Инфографика