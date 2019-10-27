Стоит проверить, все ли вы делаете правильно, заваривая чай привычным способом.

Как правильно заваривать чай

Для начала хорошо вымойте заварник, протрите его полотенцем и дайте окончательно высохнуть. Наберите в чайник свежей воды и вскипятите. Едва закипевший чайник выключите и остудите до температуры воды 85 градусов.

Пока вода остывает, чистый заварник промойте кипятком 3-4 раза - так, чтобы он прогрелся.

В разогретый чайник насыпьте листики чая или чайную смесь в количестве - чайная ложка на чашку воды, входящую в чайник, плюс чайная ложка на весь чайник сверху.

Дайте чаю немного разбухнуть от влаги и температуры заварника. И теперь налейте в заварочный чайник две трети остывшей воды, накройте крышкой и сверху салфеткой, прикрыв крышку и носик.

Дайте чаю настояться:

В середине заваривания добавьте воду до краев - так, чтобы между поверхностью воды и крышкой оставался небольшой зазор. А в самом конце долейте воду до самого верха – такая заливка в три этапа способствует небыстрому остыванию воды.

Если в процессе заваривания чая на поверхности воды появилась пенка, чай заварен правильно. Снимать ее не нужно – в ней много полезных веществ, между которых эфирные масла. Просто размешайте ее ложкой.

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