|В Ужгороде Mercedes на скорости разнес торговые палатки и травмировал людей (фото)
|26.12.2017 19:48
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Во вторник, 26 декабря, в Ужгороде автомобиль Mercedes влетел в одну из торговых точек на рынке по улице Белинского.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области.
Согласно информации, в результате аварии пострадали трое пешеходов, на нынешний момент они находятся в больнице. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Как видно на обнародованных в Сети кадрах, помимо людей, также пострадали торговые палатки.
Водитель вышеупомянутого транспортного средства одним неосторожным телодвижением снес практически все на своем пути.
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