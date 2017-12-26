Во вторник, 26 декабря, в Ужгороде автомобиль Mercedes влетел в одну из торговых точек на рынке по улице Белинского.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

Согласно информации, в результате аварии пострадали трое пешеходов, на нынешний момент они находятся в больнице. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Как видно на обнародованных в Сети кадрах, помимо людей, также пострадали торговые палатки.

Водитель вышеупомянутого транспортного средства одним неосторожным телодвижением снес практически все на своем пути.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира