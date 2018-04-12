В одну базу поместили около 1700 расследований. Они систематизированы и разделены на две группы: российское вооружение, обнаруженное в Донбассе; подразделения российской армии, участвовавшие в агрессии против Украины, Грузии, Сирии.

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Международная волонтерская группа InformNapalm обнародовала интерактивную базу данных, которая доказывает российское военное присутствие в Украине, Грузии и Сирии, информирует svodka.net.

Такую базу данных собирали 4 года. Сейчас в базе 44 типа российской техники, более 1300 военнослужащих из 89 формирований российской армии. Переходя на страницу каждого вида техники или подразделения, можно увидеть место и время, где они были зафиксированы.

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