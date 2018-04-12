Российской Федерации предложил в ответ на новые санкции запретить американские товары.

Он считает, что все действия должны быть хорошо продуманными но не наносить вред самим россиянам, передает со ссылкой на .

"На нашем рынке довольно много продуктов с . И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляют на наш рынок и производятся американским бизнесом", - ответил он на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции , пишет BBC.

По мнению Медведева, берут "все жестче и жестче" в финансово-экономическое кольцо.

"Попытки давления, включая неприкрытое использование любых санкционных законов под надуманными предлогами, не только не уменьшаются, но увеличиваются", - рассказал он.

Глава российского правительства добавил, что не исключает возможности обращения за защитой к торговым институтов в ответ на попытки "наказать русских" и "использование неконкурентных способов борьбы за экономические рынки".

Окончательное решение относительно ответа России на санкции примет президент .

ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

К санкционного списка, в частности, попали миллиардер и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" , который, по оценкам , является самым богатым человеком России.

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