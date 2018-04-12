В прокуратуре Николаевской области сообщили, что один из подозреваемых в убийстве бывшего начальника местной таможни Артура Полякова указал на место его захоронения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Обнаружено место, где преступники закопали тело Полякова Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook Сотрудники уголовного розыска и прокуратуры установили, что злоумышленники, по предварительному сговору, из корыстных побуждений убили Полякова, завладев его автомобилем и деньгами.Один из подозреваемых на допросе указал, где спрятано тело. Эксперты провели эксгумацию.Местная пресса писала, что Поляков исчез 3 апреля. Он уехал на встречу с человеком, который якобы намеревался вернуть долг в размере €50 тыс. плюс проценты, но домой не вернулся."В ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли $10 тыс. и около 60 тыс. грн. Это свидетельствует о том, что возвращать долг злоумышленники не собирались", – рассказали в прокуратуре.Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни с 2010-го по 2014 год. Ему было 54 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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