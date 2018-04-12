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Убийство экс-главы Николаевской таможни раскрыто, обнаружено тело убитого - прокуратура
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12.04.2018 18:44
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В прокуратуре Николаевской области сообщили, что один из
подозреваемых в убийстве бывшего начальника местной таможни Артура
Полякова указал на место его захоронения. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Обнаружено место, где преступники
закопали тело Полякова Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook
Сотрудники уголовного розыска и прокуратуры установили, что
злоумышленники, по предварительному сговору, из корыстных
побуждений убили Полякова, завладев его автомобилем и деньгами.Один
из подозреваемых на допросе указал, где спрятано тело. Эксперты
провели эксгумацию.Местная пресса писала, что Поляков исчез 3
апреля. Он уехал на встречу с человеком, который якобы
намеревался вернуть долг в размере €50 тыс. плюс проценты, но
домой не вернулся."В ходе обыска по месту жительства одного из
фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли $10 тыс. и
около 60 тыс. грн. Это свидетельствует о том, что возвращать долг
злоумышленники не собирались", – рассказали в
прокуратуре.Поляков занимал должность начальника Николаевской
таможни с 2010-го по 2014 год. Ему было 54 года.
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