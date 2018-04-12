Италия не будет участвовать в возможной военной акции на территории Сирии. Об этом заявил итальянский премьер-министр Паоло Джентилони.

Как сообщает Agenzia Nova, при этом премьер отметил, что Италия в рамках действующих международных и двусторонних соглашений будет продолжать оказывать материально-техническую поддержку своим союзникам.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведёт совещание кабинета министров, на котором обсудит вопрос об участии Великобритании в операции в Сирии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон не намеревается втягиваться в гражданскую войну в Сирии.

«Наша роль в Сирии - победа над ИГИЛ, мы не собираемся ввязываться в эту гражданскую войну», - сообщил Мэттис на слушаниях в Конгрессе США.

Он подчеркнул, что американцы намереваются закончить войну в Сирии в рамках женевского процесса, инициированного ООН.

«Он не привёл к результатам, поскольку все попытки постоянно блокировала Россия. Но это не значит, что мы отступимся», - подчеркнул глава Пентагона.

Относительно конкретных планов в отношении Сирии, министр обороны Соединённых Штатов не стал распространяться, отказавшись, по его словам, говорить о деталях потенциального решения Верховного главнокомандующего.

«Существуют тактические озабоченности, не унесёт ли это ещё больше жизней гражданских, - поделился своими тревогами Мэттис. – Но на стратегическом уровне, это как удержать ситуацию, чтобы она не вышла из под контроля».

В любом случае, подчеркнул генерал, Пентагон предупредит Конгресс, в случае атаки на Сирию.

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