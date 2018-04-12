"Парк Киевская Русь" 14 и 15 апреля приглашает всех совершить незабываемое путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху отважных рыцарей Средневековья

С 13:30 и до вечера будет проходить развлекательно-познавательная программа, посвященная рыцарским боям. Гости увидят, какие доспехи защищали средневековых рыцарей, более того - их можно будет даже примерить в костюмерной и самому почувствовать, как это - надеть на себя десятки килограммов железа.

Оценить ловкость рыцарей можно будет во время рыцарских турниров и поединков. Воины в доспехах продемонстрируют владение различными видами средневекового оружия.

Также гости Древнего Киева увидят мастер-классы по владению средневековым оружием, интерактивную программу от пешего театра, насладятся песнями от Весны и Руны. Посетители получат заряд позитива, приняв участие в играх и флеш-мобах.

Кроме того, вниманию гостей Древнего Киева будет представлен первый в Восточной Европе "Древнеславянский разговорник". Интересно, понимаем ли мы язык наших предков? Как по-древнеславянски поздравить с днем рождения, признаться в любви, а может, попросить официанта "по второй"? Всё это можно будет сделать, взяв в руки книгу, которую издал коллектив "Парка Киевская Русь".

Узнать больше о том, как жили наши предки, можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток.

Развлечься и почувствовать себя жителем средневекового Киева можно будет на таких локациях: костюмерная, где можно взять на прокат исторический костюм для колоритной фотосессии, конное ристалище для верховых прогулок, средневековый тир, княжеский монетный двор для чеканки монет и канатный спуск "Полетайло", где можно пролететь над Лесным озером.

Восстановить силы и полакомиться блюдами, приготовленными по средневековым рецептам, гости смогут в Княжеской корчме и в питейной "25 рун".

Есть возможность остаться с ночевкой в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Цена билета – 150 грн., для пенсионеров и студентов – 100 грн., для детей школьного возраста – 50 грн., дошкольники – бесплатно.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи".

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com