Принц Уильям недавно посетил футбольный матч Sky Bet Championship в Бирмингеме. Об этом сообщает Elle .

Герцог Кембриджский находился в состоянии эмоционального подъема от игры, следовательно неожиданно рассекретил фанатам пол третьего ребенка.

"Я буду настаивать, чтобы ребенка назвали Джек", - сказал он.

Однако уже после небольшой паузы спохватился и тут же добавил: "Или Джеки".

Известно, что ребенок родится со дня на день. Около больницы, в которой Кейт Миддлтон и принц Уильям забронировали VIP-палату, уже перекрыли территорию. Кроме того, на заборах повесили таблички с оповещением о том, что парковаться с 9 по 30 апреля запрещено.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон всегда приковывала взгляды людей со только мира своими удачными образами. Хотя из-за протокола у нее есть огромное количество правил и ограничений в дресс-коде, она всегда умеет подобрать удачное соединение.

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