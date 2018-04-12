Ракетоносец Ту-16 во время учения "Океан 77" крылатой ракетой по ошибке поразил атомный ракетный крейсер ВМФ США «Бэйнбридж». В общей сложности в результате взрыва и пожара погибли 27 моряков и двое утонули. 11 членов экипажа остававшихся в носовой части, спасаясь от огня, выбросились за борт.

В ходе полномасштабных учений «Океан 77» самолёты морской авиации должны были произвести стрельбы ракетами Х-12 в боевом снаряжении по учебным целям, которые находились в акватории полигона Тихоокеанского флота.

Для выполнения военный задачи выделялась пара бомбардировщиков Ту-16, один из которых являлся носителем противокорабельных крылатых ракет Х-12, а другой должен был обеспечивать наведение и контроль за результатами стрельб.

Седьмой флот ВМС США внимательно следил за ходом учений. После обнаружения Ту-16, атомный ракетный крейсер CGN-25 «Бейнбридж» отделившись от группировки направился в сторону полигона для ведения наблюдения за стрельбами.



атомный ракетный крейсер CGN-25 «Бейнбридж»

В 13:42 Ту-16 с одной ПКР Х-12 выйдя в заданный район, начал выполнение задания. На дистанции 340 километров цель была обнаружена. После сближения ракетоносца с целью до рубежа пуска, был осуществлен сброс ракеты.

При отделении ракеты от носителя, в результате удара ее хвостовой частью о неустановленный предмет, произошло разрушение антенн двусторонней связи.

Автопилот прекратил выполнение заложенной программы и, вместо набора высоты, ракета продолжала разгон в горизонтальном полёте, при незначительном крене на правый борт. Это привело к тому, что она начала движение под дуге, радиусом около 50 километров.

Попытка экипажа Ту -16 перехватить управление поврежденной ракеты, оказалась безрезультатной Дважды была предпринята попытка уничтожить Х-12, передав ей сигнал на пикирование. Эти действия так же оказались безуспешными .

Командир экипажа доложил командиру полка , находящемуся на борту обеспечивающего самолета, о нештатной ситуации и запросил дальнейших указаний. Был получен приказ проследить за ракетой до падения ее в океан в результате выработки топлива. К этому моменту Х-12 уже достигла скорости 2М.

Американский крейсер, наблюдавший за стрельбами, в это время зашел в район,обозначенный как потенциально опасный на время проведения учений. О нештатной ситуации на крейсере узнали не сразу. При уточнении координат Ту-16 было установлено, что ракетоносец завершает правый разворот, ложась на обратный курс.

Так же была обнаружена скоростная высотная цель, двигающаяся по странной траектории со стороны полигона. Сопоставив полученные результаты, командование крейсера сделало вывод, что у русских появилась «беглая ракет».

Уточнив параметры движения ракеты установили, что она пройдёт в стороне от крейсера, без входа в десятимильную «зону безопасности», в связи с чем, статус угрожающей цели ей не присваивался.

Х-12 продолжала полёт, и , выйдя за пределы полигона, не получая команд извне, подчиняясь программе, вела самостоятельный поиск цели. Пролетев более 200 километров, ракета захватила одиночную цель, которой оказался CGN-25 «Бэйнбридж», после чего перешла в режим самонаведения.

РЛС крейсера вели наблюдение за ракетой и вскоре оператор должил, что ракета изменила курс и движется точно на крейсер. Радиотехническая разведка так же подтвердила о том, что ПКР работает в режиме самонаведения.

На крейсере объявили боевую тревогу и предприняли меры по уклонению от атакующей ракеты. Неожиданное изменение ситуации привело к том, что для применение ракетного вооружения не оставалось времени. На крейсере только успели сделать постановку облака дипольных отражателей и открыть огонь из зенитных орудий.

Ввиду малого времени, остававшегося до удара, крейсер не успел пустить в ход ракетное вооружение, ограничив противодействие постановкой облака дипольных отражателей и открытием огня из зенитных орудий.

В 13:55, то есть, через тринадцать минут после запуска, ПКР Х-12 ударила в носовую оконечность крейсера. Врыв военный части привел к огромным разрушениям, проломив изнутри оба борта, при этом образовав сквозную пробоину выше ватерлинии. Один из двигателей пробив несколько водонепроницаемых переборок застрял глубоко в недрах крейсера, а второй двигатель вышел через подводную часть противоположного борта, образовав длинную подводную пробоину. В результате возникшего пожара, сдетонировал боезапас носовой установки ЗРК «Терьер», что вызвало дополнительные разрушения.При этом, 11 оставшихся в живых матросов, находившихся в носовой части корабля были отрезаны от остального экипажа.

В связи с сильными сотрясениями произошло аварийное глушение обоих реакторов корабля. Это значительно усложнило борьбу за живучесть корабля. Нос корабля начал медленно погружаться в воду, аварийные партии не могли потушить разгорающийся огонь, водоотливные машины не могли справиться с поступающей забортной водой. Пожар мешал заделке пробоин.



Горящий «Бэйнбридж», фотография с борта советского поисково-спасательного вертолёта

В общей сложности в результате взрыва и пожара погибли 27 моряков и двое утонули. 11 членов экипажа остававшихся в носовой части, спасаясь от огня, выбросились за борт. Девятеро из них были подняты с воды советским спасательным вертолётом и доставлены на борт американского эсминца.

В течении нескольких часов трижды происходил сеанс связи между Москвой и Вашингтоном. Обе стороны приняли решение, не предавать случившееся широкой огласке. Была достигнута договоренность о проведении совместной спасательной работы.

Во время спасательных работ, американские моряки и экипажи наших спасательных вертолетов быстро нашли взаимопонимание. Советских летчиков спасенные моряки запомнили как ангелов спасителей.

Все события по обоюдной договорённости сторон были засекречены на 25 лет. Все участники событий дали подписку о неразглашении.. Детали инцидента семьям погибших не оглашались , им сообщили только о «пожаре, произошедшем на крейсере «Бэйнбридж» во время несения службы в Тихом Океане». Причины столь плачевного вида вставшего в док на долгий ремонт CGN-25 остались достоянием только узкого круга посвященных на долгие четверть века.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира