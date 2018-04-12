Рабинович утверждает, что сирийский президент Башар Асад не является легитимным политиком: данный статус им был утерян после применения химического оружия против собственного населения.

Кроме того, не является легитимным и бытие на территории Сирии российских вооруженных формирований, так как их введение было санкционировано именно Асадом.

Впрочем, отмечает Рабинович, репутация Путина и «его ОПГ» давно понятна для Запада, однако международная коалиция во главе с США не обращает внимания на Москву и хозяина Кремля, следовательно Запад будет действовать по Сирии исходя из рационального курса.

Аналитик подчеркивает, что, несмотря на все факты, Россия остается действующим членом Совбеза ООН, и активно занимается процессом подрыва международной безопасности.

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