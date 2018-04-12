В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство
следствия о продлении до 19 июля срока домашнего ареста режиссера
Кирилла Серебренникова. Серебренникова задержали в ночь на 22
августа 2017 года Фото: ЕРА В суд уже поступило ходатайство, в
котором указан конечный срок продления ареста – 19 июля. Когда
состоится слушание по этому поводу – не сообщается.По словам
Царевой, аналогичные ходатайства поступили по поводу содержащегося
под стражей экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и
находящегося под домашним арестом директора Российского
академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.Также в суд
поступили ходатайства о продлении домашнего ареста до 23 мая
бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и до 24
мая – бывшему генеральному директору "Седьмой студии" Юрию
Итину.Главное управление по расследованию отдельно важных дел
Следственного комитета России задержало Серебренникова в ночь на 22
августа 2017 года. Он обвиняется в организации
хищения средств, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию
проекта "Платформа".По словам режиссера, обвинения против
него – абсурдны, потому что проект "Платформа" был реализован
именно за те деньги, которые выделило государство.15 января 2018
года Следком РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела.
По данным адвоката Апфельбаум, сумма нанесенного режиссером и
его сообщниками ущерба в тексте обвинительного заключения выросла с
68 млн руб. до 133 млн руб. (с $1,2 млн до $2,4 млн).Серебренников
находится под домашним арестом.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира