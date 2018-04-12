В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство следствия о продлении до 19 июля срока домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Серебренникова задержали в ночь на 22 августа 2017 года Фото: ЕРА В суд уже поступило ходатайство, в котором указан конечный срок продления ареста – 19 июля. Когда состоится слушание по этому поводу – не сообщается.По словам Царевой, аналогичные ходатайства поступили по поводу содержащегося под стражей экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и находящегося под домашним арестом директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.Также в суд поступили ходатайства о продлении домашнего ареста до 23 мая бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и до 24 мая – бывшему генеральному директору "Седьмой студии" Юрию Итину.Главное управление по расследованию отдельно важных дел Следственного комитета России задержало Серебренникова в ночь на 22 августа 2017 года. Он обвиняется в организации хищения средств, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".По словам режиссера, обвинения против него – абсурдны, потому что проект "Платформа" был реализован именно за те деньги, которые выделило государство.15 января 2018 года Следком РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела. По данным адвоката Апфельбаум, сумма нанесенного режиссером и его сообщниками ущерба в тексте обвинительного заключения выросла с 68 млн руб. до 133 млн руб. (с $1,2 млн до $2,4 млн).Серебренников находится под домашним арестом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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