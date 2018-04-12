Во время поминальных дней на всех киевских кладбищах будут дежурить автомобили скорой помощи. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе КГГА.

"У нас с 15 апреля, на всех киевских кладбищах будет организовано дежурство автомобилей скорой помощи - на каждом кладбище это будет зависеть от количества выезде. То есть, по автомобилю "скорой" на каждый выезд", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в 2018 году на капитальный ремонт киевских кладбищ из бюджета города выделено 8,5 млн гривен.

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