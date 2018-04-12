Она создавала видимость процесса обучения, хотя некоторые "студенты" даже не знали, где находится вуз

56-летней женщине инкриминируют организацию незаконной миграции (ч.1 и 2 ст.332 УК) и подделку официальных документов (ч.2, 3 и 4 ст.358 УК).

"По информации правоохранителей, завотделением занималась фиктивной регистрацией иностранцев в вузах. Она создавала видимость процесса обучения, однако некоторые "студенты" даже не знали, где именно расположено их учебное заведение. При этом по поддельным документам нелегальные мигранты могли получить вид на жительство. Эти свидетельства они использовали, в том числе, и для пересечения границы", - сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Среди незаконных мигрантов - граждане Вьетнама, Китая, Сирии, Ираке и Нигерии. Под видом обучения некоторые из них находились на территории Украины в течение 10-15 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Пресс-секретарь Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец рассказала "Украинским новостям", что это расследование продолжалось более года.

На основании собранных данных дополнительно открыто более 100 уголовных производств по незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и за подделку документов, печатей, штампов и бланков. Возможность "учиться" на территории Украины стоила около 850 долларов в год.