Бывший сотрудник Пентагона, советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер считает, что необходимо отменить приглашение президента России Владимира Путина посетить Белый дом на фоне последствий химической атаки в Сирии и причастности РФ к применению химического оружия в Британии, передает Голос Америки .

Карпентер уверен, что приглашение грозит внесением раздора в отношения с европейскими союзниками по изоляции Российской Федерации, убеждением россиян, что агрессивная политика Кремля приемлема со стороны Трампа, и созданием впечатления о слабости президента.

Бывший сотрудник Пентагона пояснил, что Россия - корень почти проблем в Украине, Северной Корее, Сирии, Иране и связанных с ИГИЛ, следовательно никак не сможет помочь с их решением, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа.

"Трамп наивно думает, что может рассчитывать на сотрудничество с Кремлем в отраслях, в которых целью России является подорвать интересы Запада. Желание Трампа иметь дружеские отношения с Путиным только поощряет Москву действовать агрессивно, зная, что, по его мнению, не будет серьезных последствий такого поведения", - подчеркнул Карпентер.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о точном времени нанесения ракетного удара по Сирии.

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