Американский производитель спортивной экипировки тестирует умные кроссовки. В пару встроен NFC-чип, который позволяет связываться со смартфоном через приложение.Об этом сообщает со ссылкой на SportTechie.

Если поднести смартфон к подошве кроссовок, то в приложении появятся календарь и приглашение на мероприятия Nike в этом мегаполисе (презентации, марафоны и прочее). Обувь будет представлена до конца апреля, её стоимость пока не известна.

Как сообщал, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви “Nike” выпустил серию футболок с логотипом “LDNR” (от “Londoner” — лондонец), приуроченную к лондонскому марафону.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира