Мэр Харькова Геннадий Кернес назвал неправдой заявление украинского
бизнесмена Игоря Коломойского, что городской голова состоит в
партии "Відродження". Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Кернес: Не являюсь членом какой-либо партии Фото:
city.kharkov.ua "Геннадий Адольфович имеет честь быть даже самым
важным членом этой партии на сегодняшний день. Я – нет. Я в
другой состою", – сказал бизнесмен.Кернес, который слышал эти
слова, назвал их неправдой.Мэр Харькова также заявил, что не
состоит ни в одной партии."Сегодня не являюсь членом какой-либо
партии. На сегодняшний день в Харьковском городском совете
сохраняется конструктивное большинство, которое представляет
"Возрождение", – отметил он.
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