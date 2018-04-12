Мэр Харькова Геннадий Кернес назвал неправдой заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского, что городской голова состоит в партии "Відродження". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кернес: Не являюсь членом какой-либо партии Фото: city.kharkov.ua "Геннадий Адольфович имеет честь быть даже самым важным членом этой партии на сегодняшний день. Я – нет. Я в другой состою", – сказал бизнесмен.Кернес, который слышал эти слова, назвал их неправдой.Мэр Харькова также заявил, что не состоит ни в одной партии."Сегодня не являюсь членом какой-либо партии. На сегодняшний день в Харьковском городском совете сохраняется конструктивное большинство, которое представляет "Возрождение", – отметил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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