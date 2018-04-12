В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро считают высокой вероятность сообщения о подозрении лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко в получении неправомерной выгоды в связи с выигрышами в лотерею. Ранее рассказывали, как расследуют "лотерейное" дело Ляшко.

"Вероятность подозрения Ляшко очень большая по лотерее", - сказал источник Украинских Новостей в антикоррупционных органах.

По его словам, антикоррупционные органы активизировали досудебное расследование по делу и в ближайшее время будут проходить активные следственные действия.

Собеседник также сообщил, что расследование ведется несколько месяцев по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды).

Согласно реестру судебных решений, Ляшко задекларировал выигрыши от лотереи на суммы 283 тыс. гривен и 134 тыс. гривен 24 октября 2017 года, но, согласно письму "Украинской национальной лотереи", в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не зарегистрировано.

Соломенский суд дал доступ детективам НАБУ к документам в отношении всех выигрышей (призов) Ляшко за период с 1 января 2017 по 24 октября 2017 года включительно.

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