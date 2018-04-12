|Сутки в АТО: боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
|12.04.2018 19:03
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Пострадавших между военнослужащих нетС начала суток боевики 28 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.
Фото: Андрій Попіль
На Луганском направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120- и 82-мм минометов боевики обстреляли укрепления ВСУ у Троицкого. Минометы калибра 82 мм применяли в районе Крымского, а в районе Луганского - вооружение БМП. Также под огонь гранатометов попали защитники Новозвановки, - сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.
На Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты часто вели огонь по нашим укреплениям в районе Шахты Бутовка. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия обстреливали защитников Водяного. Также гранатометы, снайперское и стрелковое оружие враг применил у Авдеевки, вооружения БМП - в районе Талаковки, крупнокалиберные пулеметы - близко Павлополя, Песков и Опытного, а стрелковое оружие - неподалеку Марьинки и Лебединского.
"В результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, что за минувшие сутки, 10 апреля, боевики 64 раза обстреляли позиции сил АТО - 5 пострадавших.