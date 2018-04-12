Пострадавших между военнослужащих нет

На Луганском направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120- и 82-мм минометов боевики обстреляли укрепления ВСУ у Троицкого. Минометы калибра 82 мм применяли в районе Крымского, а в районе Луганского - вооружение БМП. Также под огонь гранатометов попали защитники Новозвановки, - сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

На Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты часто вели огонь по нашим укреплениям в районе Шахты Бутовка. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия обстреливали защитников Водяного. Также гранатометы, снайперское и стрелковое оружие враг применил у Авдеевки, вооружения БМП - в районе Талаковки, крупнокалиберные пулеметы - близко Павлополя, Песков и Опытного, а стрелковое оружие - неподалеку Марьинки и Лебединского.

"В результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.