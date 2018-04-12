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Захарова о Сирии: Угроза применения силы против члена ООН является грубым нарушением устава этой организации
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12.04.2018 19:08
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Руководителей западных стран в ситуации с Сирией не уполномочивали
"брать на себя роль жандармов и одновременно следователей,
прокуроров, судей и палачей", отметила спикер МИД РФ Мария
Захарова. Захарова: Мы не стремимся к эскалации Фото: ЕРА "На самом
высоком уровне, от президентов США и Франции прозвучала угроза
жесткой реакции с применением силы против Сирии. Хотела бы
отметить, что сама по себе угроза применения силы против
страны – члена ООН является грубым нарушением устава этой
организации", – сказала она.По словам Захаровой, "никто не
уполномочивал западных руководителей брать на себя роль жандармов и
одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей"."Наша
позиция предельно ясна и конкретна: мы не стремимся к эскалации,
рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы
вернуться в правовое поле и вместе решать возникающие
проблемы", – отметила спикер МИД РФ.Она подчеркнула, что
Россия "не будет поддерживать лживые обвинения".После химатаки в
сирийском городе Думе 7 апреля, в результате которой погибло от 70
до 100 человек, президент США Дональд Трамп предупредил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение
об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот
же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald
Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько
дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент
Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада
по целям в Сирии союзников официального Дамаска не
коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных
регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов
военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации
The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии,
чем в 2017 году. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
готовится присоединиться к операции в Сирии.Посол России в Ливане
Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право
сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в
ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и
"умные".Россия отрицает применение химического оружия сирийскими
войсками.
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