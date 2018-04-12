Руководителей западных стран в ситуации с Сирией не уполномочивали "брать на себя роль жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей", отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Мы не стремимся к эскалации Фото: ЕРА "На самом высоком уровне, от президентов США и Франции прозвучала угроза жесткой реакции с применением силы против Сирии. Хотела бы отметить, что сама по себе угроза применения силы против страны – члена ООН является грубым нарушением устава этой организации", – сказала она.По словам Захаровой, "никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей"."Наша позиция предельно ясна и конкретна: мы не стремимся к эскалации, рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и вместе решать возникающие проблемы", – отметила спикер МИД РФ.Она подчеркнула, что Россия "не будет поддерживать лживые обвинения".После химатаки в сирийском городе Думе 7 апреля, в результате которой погибло от 70 до 100 человек, президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится присоединиться к операции в Сирии.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Россия отрицает применение химического оружия сирийскими войсками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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